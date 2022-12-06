İstanbul dökülüyor Ekrem kiliseleri ihya ediyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentin toplu ulaşımında sorunlar artarak devam ederken, Bizans döneminden kalma kiliseler çuvalla para döküp ihya ediyor.
Yeni Akit Ankara
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentin toplu ulaşımında sorunlar sürerken, İstanbullular saatlerce metrobüs, otobüs bekleyip saç baş yolarken, Bizans döneminden kalma kiliselere çuvalla para döküp ihya ediyor.
Samatya Aya Analipsiz Kilisesi’ni restore ediyor
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, “İstanbul'un unutulmuş, yıpranmış tarihi yapılarını bir bir restore ediyoruz. Tarihi camilerimizi, hazirelerimizi, kiliselerimizi, çeşmelerimizi, sarnıçlarımızı, surlarımızı tekrardan İstanbul'a kazandırıyoruz. Fatih’teki Samatya Aya Analipsiz Kilisesi de bunlardan biri” ifadelerini kullandı.