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İstanbul depremi yıkılan bina var mı?

İstanbul 6 büyüklüğünde depremle sallandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da yıkılan bina ya da herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı duyuruldu. Vatandaşlar İstanbul depremi yıkılan bina var mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, İstanbul depremi yıkılan bina var mı? İşte detaylar...

26 Eylül 2019 Perşembe 16:11
İstanbul depremi yıkılan bina var mı?

İstanbul 6 büyüklüğünde depremle sallandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da yıkılan bina ya da herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı duyuruldu. Vatandaşlar İstanbul depremi yıkılan bina var mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, İstanbul depremi yıkılan bina var mı? İşte detaylar...

İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi. İstanbul'da yıkılan bina olup olmadığı merak ediliyor.

İstanbul depremi yıkılan bina var mı? 

İstanbul'da Silivri açıklarında AFAD verilerine göre 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden en çok etkilenen ilçeler arasında bulunan Avcılar'da bir caminin minaresinin bir parçası çöktü. Sultangazi ve Eyüp'te 2 binada hasar var. Şirinevler de ise yan yatan bina boşaltıldı.

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

Depremin ardından Fatih Çapa'da bir binada çatlaklar meydana geldi.

Şişli Halaskargazi Caddesi Saksı Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bina risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

‘Deprem anında neler yapılmalıdır?’ İşte detaylar…

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:11
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