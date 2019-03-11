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"İstanbul deplasmanlarını seviyoruz"

- Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "40 puan barajını aşmak istiyoruz ve bundan sonra maç maç bakıyoruz. Yukarı ile aşağı arasında çok fazla puan farkı yok, seriye bağlayan takım hedef de değiştiriyor"- "Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi kadrosu var ve içeride de baskılı oynuyorlar. Fakat biz de İstanbul deplasmanlarını seviyoruz, deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız"

11 Mart 2019 Pazartesi 19:55
"İstanbul deplasmanlarını seviyoruz"


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 40 puan barajını aşmak istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ligde üç hafta galip gelemeyen kırmızı-beyazlı ekibin Malatyaspor galibiyetiyle bu şanssızlığını kırdığını dile getiren Keleş, "Güzel oyunla beraber 3 puan aldık ve 34 puan yaptık. Belirli bir barajı yakalayabilmek için 40 puanın üzerine çıkmamız gerekiyor." dedi.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş, şunları kaydetti:

"Bizim için çok zor bir maç olacak, Fenerbahçe'nin de durumu ortada. Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi kadrosu var ve içeride de baskılı oynuyorlar. Fakat biz de İstanbul deplasmanlarını seviyoruz, deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. İyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. 40 puan barajını aşmak istiyoruz ve bundan sonra maç maç bakıyoruz. Yukarı ile aşağı arasında çok fazla puan farkı yok, seriye bağlayan takım hedef de değiştiriyor Biz de Fenerbahçe'den puan ya da puanlarla dönersek hedefimizi tabii ki farklı şeye yönlendireceğiz."

Keleş, forvet oyuncusu Arouna Kone'nin sakatlığının devam ettiğini, maç öncesi son durumuna bakılacağını ve futbolcuya Fenerbahçe karşısında forma vermeyi düşündüklerini ifade etti.


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, açma-germe, kondisyon hareketlerinin ardından, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle Arouna Kone ve David Braz salonda çalıştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:55
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