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İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nde transfer

- İki sporcuyu kadrosuna katan kulüp, 3 güreşçisiyle de yeni sözleşme imzaladı

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nde transfer


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2 güreşçiyi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi'nin 2 sporcuyu kadrosuna kattığı, 3 güreşçisiyle de yeni sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Cebeci Spor Kompleksi'ndeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Celalettin Deniztoker, Başkan Vekili ve Güreş Şubesi Sorumlusu Enver Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Önder Benzeş yer aldı.

Kulüp, serbest güreş takımı kadrosuna Fatih Erdin ile Selim Kozan'ı kattı. Ayrıca serbest güreş takımından Fazlı Eryılmaz ve Ahmet Duman ile grekoromenden Ahmet Eryılmaz'ın sözleşmeleri ise birer yıl uzatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
  1. Güreş
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Güreş Şubesi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü

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