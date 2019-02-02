İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82 - TOFAŞ: 87 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 87-82 yendi.

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Polak Parlak İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 23, Heslip 20, Ellis 10, Minchev 10, Ramazan Tekin, Caner Topaloğlu, Sabahattin Can Göndür, Semih Erden 11, Babic 8 TOFAŞ: Garrett 15, Weems 13, Kadji 17, Mejia 18, Elegar 11, Berkan Durmaz 3, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 4, Yiğit Arslan 4 1. Periyot: 22-25 Devre: 37-47 3. Periyot: 59-65 Beş faulle çıkan: 38.14 Elegar (TOFAŞ) Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 13. yenilgisini yaşadı. Bursa temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti. Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Holloway'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 3. dakikayı 12-7 üstün geçti. Pota altından sayılar üreten turuncu-lacivertli ekip karşısında Garrett'le arka arkaya basketler bulan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 25-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a pota altında üstünlük kuran TOFAŞ, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-40. Elegar ve Garrett'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 47-37 üstün gitti. İkinci yarıya hücumda etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Babic'in dış atışlardan Semih Erden'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 3 sayıya (51-54) indirdi. Çabuk toparlanan TOFAŞ, Kadji ve Weems'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve final periyoduna 65-59 üstün girdi. Son çeyrekte kötü hücum eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında dış atışlardan arka arkaya sayılar üreten TOFAŞ, 34. dakikada farkı 13 sayıya (63-76) taşıdı. Mejia'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, sahadan 87-82 galip ayrıldı.

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