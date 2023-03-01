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Aktüel İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
Aktüel

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün çift taraflı askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 00:37:00 -
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün çift taraflı askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde tekrar başlatıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce alınan kararla dün saat 10.27'den itibaren çift yönlü askıya alındı.

Hava şartlarının normale dönmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 00.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.

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