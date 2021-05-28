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Aktüel İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala! 300 metre kala durduruldu
Aktüel

İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala! 300 metre kala durduruldu

İstanbul Boğazı'nda petrol taşıyan tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Boğaz, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:05:00 -
İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala! 300 metre kala durduruldu

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası sebebi ile Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi.

Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

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