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Aktüel İstanbul barajlarının doluluk oranı açıklandı
Aktüel

İstanbul barajlarının doluluk oranı açıklandı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 78,36 olarak ölçüldü. Doluluk oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:25:00 -
İstanbul barajlarının doluluk oranı açıklandı

İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 78,36 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 2,73 oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 855 bin metreküp oldu. İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 262,30 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 10 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 94,42, 2007'de yüzde 48,41, 2008'de yüzde 42,16, 2009'da yüzde 97,09, 2010'da yüzde 95,04, 2011'de yüzde 97,21, 2012'de yüzde 93,11, 2013'te yüzde 89,76, 2014'te yüzde 29,71, 2015'te yüzde 95,07, 2016'da yüzde 82,84, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 87,92, 2019'da yüzde 89,82, 2020'de ise yüzde 69,30 olarak gerçekleşmişti.

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