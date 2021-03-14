  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul barajlarındaki su oranı açıklandı
Aktüel

İstanbul barajlarındaki su oranı açıklandı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 61,96'ya yükseldi. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 00:05:00 -
İstanbul barajlarındaki su oranı açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken; aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün itibarıyla yüzde 61,96 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,57, Terkos'ta yüzde 57,54, Sazlıdere'de yüzde 32,95, Alibey'de yüzde 57,85, Büyükçekmece'de yüzde 62,07, Ömerli'de yüzde 75,94, Darlık'ta yüzde 71,98, Elmalı'da yüzde 68,85, Kazandere'de yüzde 60,22 ve Pabuçdere'de yüzde 44,30 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken; su miktarı gün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Son 15 senenin doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,66, 2007'de yüzde 53,54, 2008'de yüzde 36,90, 2009'da yüzde 86,58, 2010'da yüzde 98,97, 2011'de yüzde 93,73, 2012'de yüzde 92,15, 2013'te yüzde 84,92, 2014'te yüzde 35,40, 2015'te yüzde 94,61, 2016'da yüzde 88,60, 2017'de yüzde 87,65, 2018'de yüzde 90,33, 2019'da yüzde 93,91, 2020'de ise yüzde 64,19 olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve ..
Provokasyon peşinde koşan Yunanistan'a büyük şok! Elleri boş döndüler
Gündem

Provokasyon peşinde koşan Yunanistan'a büyük şok! Elleri boş döndüler

Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz meselesindeki yakınlaşmasının Yunanistan'ı ciddi manada rahatsız ettiğini belirten uzmanlar, Yunanistan Dış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay