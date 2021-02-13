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Yaşam İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı
Yaşam

İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul'da son yılların en düşük seviyelerini gören barajlardaki doluluk oranları yükselmeye devam ediyor. Son yağışlarla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46,11'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 11:33:00 -
İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 46,11'e yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.

Gün gün oranlar;

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

Hangi baraj ne kadar dolu?

İSKİ'nin son verilerine göre, 12 Şubat itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

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