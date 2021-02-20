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Yaşam İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50'nin üzerine çıktı
Yaşam

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50'nin üzerine çıktı

20 Şubat itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 10:21:00 - 2021-02-20 10:23:07
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50'nin üzerine çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı.

Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Gün gün oranlar;

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

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