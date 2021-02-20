İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50'nin üzerine çıktı
20 Şubat itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.
İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı.
Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Gün gün oranlar;
6 Şubat: Yüzde 44,34
7 Şubat: Yüzde 44,55
8 Şubat: Yüzde 44,70
9 Şubat: Yüzde 44,78
10 Şubat: Yüzde 44,99
11 Şubat: Yüzde 45,09
12 Şubat: Yüzde 45,48
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
20 Şubat: Yüzde 50,03