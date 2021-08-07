  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ghezzal artık Karakartal!
Uğur Aktaş'tan tarihi başarı! Türkiye olimpiyatlarda rekor kırdı
İran'dan "psikolojik savaş" açıklaması
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Yaşam İstanbul barajları doluluk oranı | İstanbul barajları son durum
Yaşam

İstanbul barajları doluluk oranı | İstanbul barajları son durum

İstanbul baraj doluluk oranı | 2020 yılının son aylarında İstanbul beklenen yağışları alamamış bu sebeple 2021'in ilk günlerinde baraj doluluk oranları yüzde 19'lara düşmüştü. Vatandaşlar sıcak yaz günlerinde baraj doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:35:00 -
İstanbul barajları doluluk oranı | İstanbul barajları son durum

2020 yılının son ayları mevsim normallerinin üzerinde bir sıcakla geçti. 2021 yılının ilk günlerinde ise İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 19 olduğu açıklanmıştı. Kar ve peşinden gerçekleşen sağanaklarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'leri geçti. Yaz aylarında ise barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Peki, barajlar doldu mu?

İstanbul barajları doluluk oranı | İstanbul barajları son durum

7 Ağustos Cumartesi günü verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 65.13 oldu.

Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?
Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?

Yaşam

Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay