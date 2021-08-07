İstanbul barajları doluluk oranı | İstanbul barajları son durum
İstanbul baraj doluluk oranı | 2020 yılının son aylarında İstanbul beklenen yağışları alamamış bu sebeple 2021'in ilk günlerinde baraj doluluk oranları yüzde 19'lara düşmüştü. Vatandaşlar sıcak yaz günlerinde baraj doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?
2020 yılının son ayları mevsim normallerinin üzerinde bir sıcakla geçti. 2021 yılının ilk günlerinde ise İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 19 olduğu açıklanmıştı. Kar ve peşinden gerçekleşen sağanaklarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'leri geçti. Yaz aylarında ise barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Peki, barajlar doldu mu?
İstanbul barajları doluluk oranı | İstanbul barajları son durum
7 Ağustos Cumartesi günü verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 65.13 oldu.