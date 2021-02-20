Mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi sebebiyle ocak ayı başında İstanbul barajlarındaki su seviyesi alarm vermeye başladı. 8 Ocak 2021’de İstanbul barajlarındaki doluluk ortalama yüzde 19,16 olarak kaydedildi. Peki, son yağışlar barajları doldurdu mu?

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul'un kaç günlük suyu var?

İstanbul geride bıraktığımız hafta son yıllardaki en etkili kar yağışını aldı. Kentin büyük kısmı beyaz örtüye büründü. Kar ve ardından gelen yağmur barajlara can suyu oldu.

20 Şubat 2021 verilerine göre İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,16 olarak ölçüldü. Ancak barajların yüzde 50,84'ü halen boş. Bu sebeple su tüketimi konusunda vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Susuzluk bugünün olduğu kadar gelecek kuşaklar için de büyük bir sorun. Bu sebeple su kullanımında dikkatli olmak şart.