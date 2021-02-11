İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama

İstanbul Bahçelievler Basın Sitesi'nde bir binada patlama meydana geldi. 14 katlı binanın 6. katında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de binada patlama

Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 15 katlı bir apartmanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti.

Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale ederken, bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Bu arada patlamanın meydana geldiği dairedeki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Patlamanın meydana geldiği dairede tadilat yapıldığı ve boş olduğu öğrenildi.