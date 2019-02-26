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İstanbul Adalet Sarayı'nda 'pes' dedirten büyük hırsızlık!

İstanbul Adalet Sarayı'nda vezne görevlisi olarak görev yapan Göksenin Sezgin isimli kadının, zimmetine 321 bin TL geçirdiği tespit edildi.

26 Şubat 2019 Salı 11:10
İstanbul Adalet Sarayı'nda 'pes' dedirten büyük hırsızlık!

İstanbul Adalet Sarayı’nda yaşanan hırsızlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Adliyenin veznesinde görevli Göksenin Sezgin'in zimmetine 321 bin TL geçirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp ifadesi alınan vezne sorumlusu zimmetine para geçirdiğini itiraf etti.

İstanbul Adliyesi Hukuk Mahkemeleri 2 numaralı veznede sorumlu olarak görev yapan Göksenin Sezgin’in Ocak ayında yapılan kasa sayımında, ayrıntılı kasa bakiyesi ile Vakıfbank emanet hesabı bakiyesi arasında 321 bin 985 TL’lik farkın bulunduğu tespit edildi. Durumun tespitinin ardından tutanak alınarak Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bildirildi.

Geriye dönük evraklar incelendi

Cumhuriyet savcısı ve ilgili başsavcı vekilinin talimatıyla geriye dönük teftiş evrakları incelendi. İnceleme sonucunda 2016 yılından bu yana eksik olan paranın artmış olduğu anlaşıldı.

Tespitlerin ardından gözaltına alınan vezne sorumlusu Göksenin Sezgin 321 bin 985 TL’lik tutarın tamamını kendi zimmetine geçirdiğini itiraf etti.

Babası parayı geri ödedi

Göksenin Sezgin’in babası soruşturma aşamasında, kızının zimmetine geçirdiği paranın tamamını ödedi.

Savcılık tarafında hazırlanan iddianamede Göksenin Sezgin’in, 'görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:10
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