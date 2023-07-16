  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 sigara izmariti ile 160 hektar alan yok oldu

Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na öyle bir şey söyledi ki

İşte gittiği emperyalist ülke! Sandığa gömülen komünist Barış Atay topukladı

Kuyumculardan gram altınla ilgili ezber bozan tahmin: Ağzımızdan bu ifadenin çıkması zor geliyor ama...

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha gündem olan video: 'İnsan bir kere ölür adam gibi ölür'

Asya ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş talep: Bize siz yardım edebilirsiniz, sizden öğrenmek istiyoruz

Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat

Kılıçdaroğlu ‘değişim’e kapıyı kapattı! "Değişim değil yenilenme" Kimlere sahip çıktı, ne mesajlar verdi

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel fotoğraflandı! Şok eden kareler...

Türkiye'den müthiş Suudi Arabistan, BAE ve Katar hamlesi! 200 milyonerle yola çıkacak
Gündem İstanbul 15 Temmuz nöbetinde
Gündem

İstanbul 15 Temmuz nöbetinde

Yeniakit Publisher
2023-07-16 02:20:00 -
İstanbul 15 Temmuz nöbetinde

Haydarpaşa Gar Binası‘nda ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası‘nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi. HAYDARPAŞA GARI, 15 Temmuz anısına mapping gösterisiyle aydınlatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlenen gösteride, istasyonun tarihi yapısı kullanılarak duvarları aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının gösterilmesinin ardından şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Garda havai fişek gösterimi de yapıldı. Mapping gösterimi havadan görüntüledi.

Galata Kulesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı. ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ temasıyla gerçekleştirilen ekinliklerin İstanbul’daki en önemli merkezlerinden birisi Beyoğlu oldu.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Galata Kulesi’nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Önce Türk bayrağı kuleye yansıtıldı, ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Çevredeki vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek yoğun ilgi gösterdi.Alfabetik sıraya göre yansıtılan fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar da izletildi.Alandaki vatandaşlar, çok etkilendiklerini dile getirerek bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23