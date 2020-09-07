Dünden bugüne tarih sahnesinde yer alan en kıymetli şehirdir İstanbul… İstanbul’da yaşayanlar bu güzel şehirde yaşamanın zorluklarından sık sık şikayetçi olsa da bu kentten birkaç gün uzaklaşıldığında bile özlem duyarlar… Bu güzel şehirde her gün keşfedilecek yeni bir yer bulmanız son derece kolay. Pek çok kişi internette sık sık İstanbul kelimesini aratıyor. Peki, İstanbul neden bu kadar önemli? | İstanbul tarihi | İstanbul’da gezilecek yerler…

İstanbul tarihi

İstanbul dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarih boyunca İstanbul pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İstanbul Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde başkent olmuştur.

İstanbul'un tarihinin üç yüz bin yıl önceye dayandığı yapılan kazılarla ortaya çıkmıştır.

İstanbul tarih boyunca pek çok farklı isimle anılmıştır.

29 Mayıs 1453 senesinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından 53 gün süren kuşatma sonucunda fethedildi.

İstanbul tarihi yerler

İstanbul'da adım attığınız her yer buram buram tarih kokar; özellikle de Tarihi Yarımada da... Öyle ki Fatih'te gezintiye çıktığınızda neredeyse her sokakta gözünüze tarih kokan yapılar çıkar. Örneğin Cerrahpaşa’da yürümeye başladığınızda tarihi camiler ve binalar karşınıza çıkar. Hiç ummadığınız bir sokakta binaların arasında sıkışmış Bizans yıllarından kalma eserlere bile rastlayabilirsiniz.

İstanbul’un tarihi yerlerini gezmek isteyenler ‘İstanbul’da gezilecek yerler’ konusunu araştırıyor. Belirtiğimiz gibi Tarihi Yarımada'yı dolaşmakla işe başlayabilirsiniz. İşte, İstanbul'un tarihi mekanları:

Topkapı Sarayı

Soğuk Çeşme Sokağı

Ayasofya Cami

Yerebatan Sarnıcı

Sultanahmet Cami

Süleymaniye Cami

Mısır Çarşısı

Yeni Cami

Galata Kulesi

Dolmabahçe Sarayı

Kız Kulesi

Hidiv Kasrı

Çırağan Sarayı

Eyüp Sultan Cami

Haseki Külliyesi

Arkadios Sütunu nerede?

Arkadios Sütunu bir diğer ismiyle Avrat Taşı İstanbul'un en eski yapılarından biridir. Cerrahpaşa'da binaların arasında kalan bu dikili taşın 5. yüzyılda dikildiği biliniyor. Uzunluğu konusunda farklı kaynaklarda farklı ifadeler yer alıyor. Arkadios Sütunu'nun 46,9 metre, 47 metre ve 50,4 metre uzunluğunda olduğu yönünde farklı ifadeler bulunuyor. Günümüzde heykelin uzunluğu bu kadar değil. Sütunun üzerinde bulunan Arkadios heykeli zamanla yok olmuş.

Arkadios Sütunu'na 1711 yılında Osmanlı Döneminde bakım yapılmış. Yıkılma tehlikesine karşın kaideler sütundan çıkartılmıştır.

İstanbul'da gezilecek yerler

İstanbul’da yaşayanlar zaman zaman soluklanacakları mekanları araştırıyor. Tarihi mekanların yanı sıra İstanbul’da doğayla iç içe olabileceğiniz alanlar da bulunuyor.

Prens Adaları

Riva

Şile

Emirgan Korusu

Çatalca

Polenezköy

Anadolu Kavağı

Karaburun Limanı

Belgrad Ormanı

İstanbul tarihi yarımada neresi?

Kitaplarda, tv programlarında sık sık Tarihi Yarımada ifadesi kullanılır. Pek çok kişi İstanbul’da Tarihi Yarımada olarak belirtiler bölgenin neresi olduğunu merak ediyor. Tarihi Yarımada aynı zamanda Suriçi olarak da biliniyor.

Tarihi Yarımada Suriçi olarak belirtilen şehrin ilk kurulduğu alandır. Tarihi Yarımada Fatih ilçesini içeren bölgedir.

İstanbul'un yedi tepesi hangisi?

İstanbul yedi tepenin üzerine kurulmuştur. Roma modeline göre kurulan İstanbul bu sebeple yedi tepeli şehir olarak bilinir. Zaman zaman pek çok kişi İstanbul'un yedi tepesinin hangileri olduğunu araştırır. İşte, İstanbul'un yedi tepesi:

Topkapı Sarayı Tepesi

Çemberlitaş Tepesi

Beyazıt Tepesi

Fatih Tepesi

Yavuzselim Tepesi

Edirnekapı Tepesi

Kocamustafapaşa Tepesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbullular sık sık İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının nerede olduğunu, iletişim adreslerini merak ediyor. İstanbul’da yaşadığınız herhangi bir sorunla ilgili görüş ve şikayetlerini ALO 153’e bildirebilirsiniz.

İstanbul Saraçhane Belediye Sarayı adresi şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı telefon numarası ise şöyle: 0212 455 13 00

İstanbul’u nüfusu kaç?

İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. 31 Aralık 2019 verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15,52 milyondur.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul denildiğinde akıllara öncelikle İstanbul Üniversitesi gelir. İstanbul Üniversitesi ana yerleşkesi Fatih'te bulunan bir devlet üniversitesidir. İstanbul Üniversitesi'nin temelleri 30 Mayıs 1453'te atılmıştır. 1 Ağustos 1933'te ise İstanbul Üniversitesi'nin modern dönemi başlamıştır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNTERNET SİTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi kayıt tarihleri

İstanbul Üniversitesi'ni kazananlar kayıt tarihlerini merak ediyor. Üniversite kayıt tarihleri hakkında okulun öğrenci işlerinden detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul meşhur yemekleri

Ülkemizde pek çok il yemekleriyle, tatlılarıyla anılır. Pek çok kişi İstanbul’un en meşhur lezzetlerinin hangileri olduğunu merak ediyor. Bu sebeple birçok kişi internette İstanbul'un meşhur dondurmacıları | İstanbul'un meşhur dönercileri | İstanbul'un meşhur tostçuları | İstanbul’da ne nerde yenir sorularının cevaplarını araştırıyor.

İstanbul denildiğinde hiç kuşkusuz akıllara öncelikle Boğaz gelir. Bu sebeple kentin en meşhur lezzetlerinin başında balık ekmek gelir. Balık ekmek içinse adres arıyorsanız; bunun için Eminönü'ne gitmeniz yeterli. Eminönü’nde ızgara balık kokusunu takip ettiğinizde karşınıza pek çok sandal ve dükkan çıkacaktır.

İstanbul'un en meşhur lezzetlerinden diğeri ise Sultanahmet Köftesi'dir. Elbette bu köfte Sultanahmet'te yenir.

Tarihi Yarımada ile özdeşleşmiş lezzetlerden biri de kuru fasulye. İstanbul'da kuru fasulye yiyecekseniz; doğru adres Süleymaniye'dir.

Kış aylarının vazgeçilmezi boza Vefa'da içilir. Elbette yaz aylarında da bozayı içmeyi tercih edebilirsiniz.

Kanlıca yoğurdu da bu tarihi şehrin en eski lezzetlerindendir.

Her yerde şubesi olsa da meşhur Sarıyer böreğini Sarıyer'de yemeniz tavsiye edilir.

İstanbul müzeleri

İstanbul tarihi binlerce yıl önceye dayanan son derece önemli bir kültür hazinesi. İstanbul'da gezilecek müze arayanlar için pek çok alternatif bulunuyor. Elbette müze denildiğinde akla gelen ilk yerler Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Arkeoloji Müzesi, Dolmabahçe Sarayı , Yıldız Sarayı gibi mekanlardır.

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İstanbul müze kart | İstanbul müze fiyatları

Müzekart Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yıl içinde 300'den fazla müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Bir yıl için ödeyeceğiniz 60 lira ile sınırsız bir şekilde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri dolaşabilirsiniz.

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İstanbul iş ilanları

İş arayan vatandaşlar internette İstanbul iş ilanları | İstanbul personel alımı | İstanbul açık iş ilanları konularını araştırıyor. İŞKUR, Basın İlan Kurumu, Resmi Gazete ve kariyer siteleri üzerinden yaşadığınız şehir ve mesleğinizi seçerek iş arayabilirsiniz.

İstanbul otobüs saatleri

İstanbul otobüs saatleri denildiğinde hem şehirlerarası hem de şehir içi seferleri akıllara geliyor. İstanbul’a şehir dışından gelecek olanlar tercih edecekleri otobüs firmasının internet sitesinden tarife saatlerini öğrenebilir. Şehir içi otobüs seferlerine İETT’den ulaşabilirsiniz.

İETT OTOBÜS SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul plajları | İstanbul'da nerede denize girilir?

İstanbul’da denize girmek isteyenler bunun için nereleri tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. İstanbul’da Adalar’da, Caddebostan Plajı’nda, Yeşilköy Plajı’nda, Büyükçekmece’de, Kumburgaz’da, Şile’de, Riva’da denize girmek mümkün. Ancak denize girmek için Karadeniz’i tercih edeceklerin son derece dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul boğaz turu | İstanbul boğaz manzarası

İstanbul Boğazı'nı baştan başa dolaşmanız mümkün. Boğaz turunu özel tekneler ve Şehir Hatları gerçekleştirebiliyor. Şehir Hatları'nın düzenlediği Boğaz Turu altı saat sürüyor. Her gün Eminönü'nden başlayan tur yine Eminönü'nde son buluyor. Uzun boğaz turunun fiyatı gidiş-dönüş 25 liradır.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ VE ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kız Kulesi'ne nasıl gidilir?

İstanbul’un sembol noktalarındandır. Kız Kulesi’ne gitmek isteyenler internette sık sık “Kız Kulesi’ne nasıl gidilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Kız Kulesi, İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde yer alıyor. Avrupa Yakası’ndan Üsküdar’a geçmek için vapur ya da Marmaray’ı kullanabilirsiniz.

Kanlıca yoğurdu | Kanlıca yoğurdu nerede yenir?

İstanbul’un meşhur lezzetlerinden biridir Kanlıca yoğurdu… Kanlıca yoğurdu Kanlıca, Beykoz'da bulunan tarihi semtlerden biridir. Kanlıca yoğurdu elbette Kanlıca'da yenir. Kanlıca yoğurdunu diğer yoğurtlardan ayıran ise bu yoğurdun pudra şekeriyle yeniyor olması.

İstanbul Prens adaları | İstanbul adalar isimleri

İstanbul'da hangi ada daha güzel? |İstanbul’un en güzel yerleri arasında adalar da gelir. İstanbul Adaları hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgili çekmekte. İstanbul Prens Adaları’nın isimleri şöyle:

Büyükada

Heybeliada

Burgazada

Kınalıada

Kaşıkadası

Sedefadası

Tavşanadası

Sivriada

Yassıada – Demokrasi ve Özgürlükler Adası

İstanbul KYK yurtları

Üniversite öğrencileri için KYK yurtları her zaman ilk tercihler arasında yer alır. Aileler de evlatlarının güvenliği için KYK yurtlarını tercih ediyor. İstanbul’da birçok KYK yurdu bulunuyor.

İSTANBUL KYK YURTLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul KYK yurt fiyatları

KYK yurtlarının fiyatları özel yurtlara oranla daha pahalıdır. KYK yurtlarında fiyatlar oda şekline göre bulunduğu konuma göre farklılık gösterebiliyor.

Marmaray sefer saatleri

Marmaray iki kıtayı bağlayan, İstanbulluların saatler süren iki kıta arasındaki yolculuğunu dakikalara indiren bir projedir. Marmaray ile Gebze’den Halkalı’ya kadar kesintisiz yolculuk yapabilirsiniz. Vatandaşlar sık sık Marmaray sefer saatlerini merak ediyor. Konu hakkında Marmaray internet sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

MARMARAY SEFER SAATLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ayasofya Cami nerede?

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya, 24 Temmuz 2020’de ibadete açıldı. Ayasofya Cami’ne gitmek isteyenler Sultanahmet’e nasıl gideceklerini merak ediyor. Anadolu Yakası’ndan Sultanahmet’e ulaşmak isteyenler vapur veya Marmaray’ı tercih edebilir. Vapurdan Eminönü’nde inecek olanlar Eminönü tramvay durağından tramvaya binip Sultanahmet’e gidebilir.

Marmaray’dan Sirkeci’de inenler ise dilerseler yürüyerek dilerlerse de tramvayla Sultanahmet’e ulaşabilir.

Halkalı tarafından gelenler de Marmaray’ı tercih edebilir. Beyazıt’a otobüsle gelecek olanlar ise Beyazıt’tan tramvaya binebilir ya da kısa bir yürüyüşle Sultanahmet’e ulaşabilir.

Metrobüs kullanan vatandaşlar ise hangi güzergahı kullanacaklarını merak ediyor. Metrobüsle Sultanahmet’e gitmek isteyenler için üç alternatif bulunuyor. Beylikdüzü yönünden gelenler Yenibosna metrobüs durağında inip M20 Yenibosna-Kazlıçeşme otobüsüne binebilir. Kazlıçeşme’den Marmaray’a binenler Sirkeci istasyonundan inip tramvay ile Sultanahmet’e geçebilir.

Bir diğer seçenek ise şöyle: Metrobüsten Cevizlibağ durağında inmeniz gerekiyor. Cevizlibağ tramvay durağına geçip buradan Kabataş yönüne giden araca binebilirsiniz. Ayasofya’ya ulaşmak içinse Sultanahmet durağında inmeniz gerekiyor.

Tramvay kullanmak istemeyenler Cevizlibağ’dan 97 ya da 97 B otobüslerine binerek Beyazıt'a gidebilir. Buradan yürüyerek ya da tramvay ile Sultanahmet'e geçebilirler.

Kuruluş Osman İstanbul'da mı çekiliyor?

İstanbul denilince akla sık sık Kuruluş Osman dizisi de geliyor. Dizinin hayranları "Kuruluş Osman nerede çekiliyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kuruluş Osman dizisi İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekiliyor.

İstanbul'da hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından alınan sıkı tedbirler haziran ayı başında vakaların düşmesini sağladı. Ancak yeni normal süreci 10 Mart öncesi gibi algılayanlar mesafe ve maske kurallarına uymayanlar sebebiyle son bir aydır vakalarda ciddi bir artış gözleniyor. İstanbul vakaların en çok görüldüğü iller arasında yer alıyor. İstanbul’da yaşayanlar hangi hastanelerde koronavirüs testi yapıldığını merak ediyor. Konoavirüs şüphesi taşıyanlar en yakın devlet hastanesine başvurabilir. Koronavirüs testleri özel hastanelerde de yapılıyor. Ancak özel hastanede yapılan testler için ücret alınıyor.

İstanbul'da hangi ürünler yetişir?

Öğrenciler genellikle hangi şehirde hangi bölgede nelerin yetiştiğini araştırır. Pek çok öğrenci İstanbul’da hangi sebze ve meyvelerin yetiştiğini araştırıyor.

İstanbul'da yetişen sebzeler: Domates, biber, kabak, patlıcan, karpuz, ıspanak, marul, salatalık, pazı, havuç, karalahana.

İstanbul'da yetişen meyveler: İncir, erik, ayva, vişne, elma, armut, dut, ceviz.

İstanbul'da yetişen tahıllar: Arpa, yulaf, buğday, mısır, fasulye, nohut, ayçiçeği.

İstanbul organik pazarlar nerede?

Organik beslenmenin sağlık açısından çok daha kıymetli olduğunun benimsenmesiyle birlikte vatandaşların organik ürünlere ilgisi arttı. İstanbul'un pek çok semtinde organik pazarlar bulunuyor. İstanbul'un organik pazarları şöyle:

Kadıköy organik pazarı

Feriköy organik pazarı

Bakırköy organik pazarı

Beylikdüzü organik pazarı

Küçükçekmece organik pazarı

Bu arada organik ürün satan pek çok online alışveriş sitesi de bulunuyor. Söz konusu sitelerden alışveriş yapmadan önce müşteri yorumlarını okumanızı tavsiye ederiz.

İstanbul sosyete pazarları nerede?

Sosyete pazarı olarak tabir edilen pazarlarda pek çok markanın birinci ve ikinci kalite ürünleri satılıyor. Mağaza fiyatlarının çok altında ürünlerin satıldığı pazarlar özellikle hanımların ilgisini çekiyor. İstanbul’un pek çok semtinde sosyete pazarı bulunuyor.

İstanbul sosyete pazarları şöyle:

Fatih Çarşamba pazarı

Rami Sosyete Pazarı

Beşiktaş Cumartesi Pazarı

Bakırköy Cumartesi Pazarı

Yeşilköy Sosyete Pazarı

Üsküdar Sosyete Pazarı

Erenköy Sosyete Pazarı

Esenyurt Perşembe Sosyete Pazarı

Beylikdüzü Beylik pazarı

Etiler Sosyete Pazarı

Ulus sosyete pazarı

Feriköy antika pazarı

Kadıköy Salı Pazarı

Çubuklu Sosyete Pazarı

Çekmeköy sosyete pazarı

İstanbul otelleri

İstanbul’a gidecek olanlar otel fiyatlarını araştırıyor. İstanbul’da bulunan otelleri rezervasyon sitelerinden inceleyip fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

İstanbul kitapçılar çarşısı nerede? | Tarihi kitapçılar nerede?

İstanbul denildiğinde elbette akıllara tarihi Sahaflar Çarşısı da geliyor. Bu tarihi mekanı görmek isteyen kitap kurtları Sahaflar Çarşısı’nın nerede olduğunu merak ediyor. Sahaflar Çarşısı İstanbul Beyazıt’ta bulunuyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul’da yaşayanlar yeni güne başlamadan önce mutlaka hava durumunu kontrol ediyor. Eskilerin söylediği gibi İstanbul’un havasına hiç belli olmaz. İstanbul hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bakabilirsiniz. Ayrıca pek çok hava durumu uygulamasıyla da günlük haftalık hava tahmin raporlarını inceleyebilirsiniz.

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