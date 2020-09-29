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Gündem İSTAÇ Müdürü Canlı ebediyete uğurlandı
Gündem

İSTAÇ Müdürü Canlı ebediyete uğurlandı

Yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski MHP milletvekili Mustafa Canlı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:28:00 -
İSTAÇ Müdürü Canlı ebediyete uğurlandı

Canlı için 3 dönem görev yaptığı Gümüşhane Belediyesi önünde tören düzenlenen törende konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Canlı'yı uğurlamak için gelenlere aile adına teşekkür etti. Törenin ardından naaşı Kemaliye Camii'ne getirilen Canlı, burada kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, belediye başkanları ve sevenleri katıldı.

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