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Ekonomi İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı en düşük ne kadar oldu?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı en düşük ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam farklı kalemlerde de artış yaşanmasını sağlayacak. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşında da artış gözlenecek. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu Temmuz 2022?

Yeniakit Publisher
2022-07-01 18:00:00 -
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı en düşük ne kadar oldu?

Merakla beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu, işverene de 100 lira destek verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bunun bir ara zam olduğunu gerçek zammın yılbaşında yapılacağını ifade etti. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı en düşük ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret net 5.500 TL’ye yükseldi. Bu artış işsizlik ödeneğini de etkiledi. Resmi olarak işsizlik maaşının ne kadara yükseldiği henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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