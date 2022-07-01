Merakla beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu, işverene de 100 lira destek verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bunun bir ara zam olduğunu gerçek zammın yılbaşında yapılacağını ifade etti. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı en düşük ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret net 5.500 TL’ye yükseldi. Bu artış işsizlik ödeneğini de etkiledi. Resmi olarak işsizlik maaşının ne kadara yükseldiği henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.