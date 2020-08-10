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Ekonomi

İşsizlik maaşı başvurusu yap | E devlet işsizlik maaşı başvuru ekranı

İnternette işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Eylül’e kadar işten çıkarma yasağı bulunuyor. Pandemi sürecinde pek çok işlem online kanallara taşındı. Bunlardan biri de işsizlik maaşı oldu. İşsizlik maaşı başvuruları daha önce yalnızca İŞKUR şubelerinde yapılıyordu. Artık bu işlemi kolayca e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Pek çok kişi e devlet işsizlik maaşı başvuru işlemi, işsizlik maaşı başvurusu internetten nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:26:00 -
İşsizlik maaşı başvurusu yap | E devlet işsizlik maaşı başvuru ekranı

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işlem artık online kanallardan yapılabiliyor. Bu işlemlerden biri de işsizlik maaşı başvurusu. Peki, e devlet işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılıyor?

Kimler işsizlik maaşı alabilir 2020

İşsizlik maaşı almanın belli koşulları var. İşte, işsizlik ödeneğinden faydalanmanın koşulları:

Şahsi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son yüz yirmi gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az altı yüz gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki otuz gün içinde en yakın İŞKUR şubesinden ya da internet üzerinden başvurmak,

İşsizlik maaşı başvurusu yap | E devlet işsizlik maaşı başvuru ekranı

İşsizlik maaşı başvurusunu e devlet üzerinden yapabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e devlete giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz.

E DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

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