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Ekonomi Israrla istiyorlardı! Rusya Türkiye'den orayı almaya hazırlanıyor
Ekonomi

Israrla istiyorlardı! Rusya Türkiye'den orayı almaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 08:36:00 - 2024-07-19 08:42:52
Israrla istiyorlardı! Rusya Türkiye'den orayı almaya hazırlanıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta kurulması beklenen nükleer santrali görüşmek üzere Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Ruslar, bu tarihi projeyi Türkiye'den açıkça istiyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev’in Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Rus şirketin Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüştüğü bildirildi.

Rosatom’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da bir araya gelen Lihaçev ve Bakan Albayrak’ın, Akkuyu projesi sonrası Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli parçası haline gelecek olan Sinop NGS projesini ele aldığı vurgulanırken, mesajda, “Rosatom genel Müdürü Lihaçev ve Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom'un Türkiye'deki ikinci nükleer santral projesi olan Sinop'u hayata geçirme olasılığını görüşmüştür” ifadesine yer verildi.



Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Lihaçev ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Lihaçev ile Akkuyu NGS’deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "En kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın yüzde
10’unu tek başına karşılayacak" dedi.

Rosatom CEO'su Lihaçev, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesinde tam ölçekli devreye alma çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini kaydederek, reaktörün devreye alma hazırlığı kapsamında nükleer yakıt simülatörlerinin yüklenmesi için hazırlandığını ekledi. (Sputnik)

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Türkiye ve Rusya arasında Akkuyu teması


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Yorumlar

eyüp

anlaşalım tamam Nükler tesis ile beraber yakıtı da beraber üretelim

Koparan

Rusya mantıklı. Akkuyu bitirdikten sonra malzeme ve evatlarini sinopa tasiyacak, zaman kaybetmeden ise baslayacak. Rusya hic degilse Siyonist ABD,Fransa gibi sahtekar değil. Yaparim diyor, yapti. Cin'e de guven olmuyor. Isi yarim bırakıp veya sartnamenin disina çıkıyor.
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