İsrailliler: Ordu 7 Ekim saldırılarına dair kayıtları manipüle etti!

İsrail'deki Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail ordusuna bağlı özel bir birlik, 9 Ekim 2023’te Gazze sınırındaki gasbedilen Filistin toprağına kurulan Beeri yerleşimine giderek güvenlik kamerası kayıtlarına, "esirlerin geri getirilmesi için acil ihtiyaç duyulduğu" gerekçesiyle el koydu.

Gasbedilen Filistin toprağında yaşayan İsrailliler, daha sonra kendilerine teslim edilen kayıtların bazı bölümlerinin silindiğini ve görüntülerin kasıtlı şekilde değiştirildiğini iddia etti.

Haberde, bazı görüntülerin yerleşim sakinlerinin onayı olmadan medya kuruluşları ile İsrail ordusunun sözcülüğüne servis edildiği, bunun da Filistin toprağını gasbeden İsrailliler arasında öfkeye yol açtığı belirtildi.

İÇERİKLER AÇIKLANMADI

Silinen görüntülerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, kayıtların sahiplerinin izni olmadan askeri kurum içindeki farklı birimlere dağıtılmasının, ordunun saldırı sırasında yaşanan bazı güvenlik zafiyetlerini gizlemek istediğine dair şüphelere neden olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te Gazze çevresindeki askeri üs ve yerleşimlere düzenlediği saldırılar, İsrail’de büyük bir askeri ve istihbari başarısızlık olarak değerlendiriliyor.