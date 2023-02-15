İsrail'le ilgili flaş "Türkiye" iddiası! Vay uyanıklar vay

Yeni Mesaj gazetesi yazarı Hacı Gaydan, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası İsrail'in toprak alımı için pusuda olduğu uyarısında bulundu. "Özellikle de facia sonrası bölgeyi terk edecek olan on binlerce insanın, elindeki büyük çaplı arazileri çok düşük rakamlardan satabileceği hususu, şimdiden hesaba katılmalıdır" diyen Gaydan, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yaşanan asrın felaketi maalesef çok uzun yıllar boyunca izlerini devam ettirecek boyutlarda.

Depremin yaraları, devlet-millet eliyle mutlaka sarılmaya çalışılacaktır.

Ancak, yaşanan travmaların izleri belki de bir asır silinmeden tazeliğini koruyacaktır.

Büyük bir milletiz.

Kadim bir tarihimiz var.

Birbirine bu kadar bağlı başka bir milleti yeryüzünde asla bulamazsınız.

Çok önemli olması dolayısıyla değinmek istediğim konu, İsrail'in "BOP" hesapları kapsamında, depremi de bahane ederek arazi toplayacağı endişesi.

İsrail bunu mutlaka yapacaktır.

Şimdiden hükümet ve devlet ricalini, çok dikkatli ve hassas olmaya çağırıyorum.

İsrail için ölüm kalım meselesi olan "BOP"un hayata geçirilmesi konusu, yaşanmış olan büyük felaket dolayısıyla çok daha fazla mercek altına alınmalıdır.

Özellikle de facia sonrası bölgeyi terk edecek olan on binlerce insanın, elindeki büyük çaplı arazileri çok düşük rakamlardan satabileceği hususu, şimdiden hesaba katılmalıdır.

Bu söylediğim önemli konu aynı zamanda, "Milli Güvenlik" konusudur.

İsrail bunu yaparken, mutlaka paravan şirketler üzerinden veya yerli isimlerle yapmayı düşünecektir.

Bu konuda verilecek en küçük bir tavizin, ulusal güvenliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze vurulmuş en büyük darbelerden birisi olacağı unutulmamalıdır. (...)"