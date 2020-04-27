İsrail’in Suriye’ye hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail savaş uçakları sabah erken saatlerde Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenlendi. Suriye resmi resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından atılan füzelere ait şarapnel parçalarının Şam’ın kırsalında bulunan Al-Hujaira ve Al-Adliya kasabalarındaki evlere düşmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 1’i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Şam’dan daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in Şam’a fırlattığı bazı füzelerin Suriye savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.