İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli şehit oldu
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri taşıyan bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas'ın askeri kanadının "kilit" isimlerinden birini hedef aldığını öne sürdü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu bir dönemde can kaybına yol açtı.
Sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında yer alan Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı.
Saldırıda 4 Filistinli şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.
Söz konusu hava saldırısı, İsrail ordusunun daha önce çekildiği ve ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde gerçekleşti.
İSRAİL ORDUSU: HAMAS'IN KİLİT İSMİNİ HEDEF ALDIK
İsrail ordusu, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığını iddia etti.
Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas’ın "kilit" isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.
İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer, hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu ileri sürdü.
İsrail medyası, Saad’ın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.
ATEŞKESİN GEÇERLİLİĞİ
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakereler sonucu İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İsrail ordusunun anlaşmada belirtilen "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.