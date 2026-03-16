Herkes “Battı mı?” diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda şirketlerinin büyüme sürecinde ciddi borç yükü altına girdiğini ve zaman zaman nakit akışı sıkıntısı yaşadıklarını itiraf ederek hayranlarını şaşırttı. "Süper zengin bir aileden gelmiyoruz, büyüdükçe borçlanıyoruz" diyen Ilıcalı, nakit akışındaki dalgalanmaların yatırım maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Ilıcalı'nın özellikle "maddi sıkıntı çekiyoruz" vurgusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına yerleşti.