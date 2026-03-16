Gündem
5
Yeniakit Publisher
Herkes "Battı mı?" diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes "Battı mı?" diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda şirketlerinin büyüme sürecinde ciddi borç yükü altına girdiğini ve zaman zaman nakit akışı sıkıntısı yaşadıklarını itiraf ederek hayranlarını şaşırttı. "Süper zengin bir aileden gelmiyoruz, büyüdükçe borçlanıyoruz" diyen Ilıcalı, nakit akışındaki dalgalanmaların yatırım maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Ilıcalı'nın özellikle "maddi sıkıntı çekiyoruz" vurgusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına yerleşti.

Foto - Herkes "Battı mı?" diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programı Hitmakers'te iş hayatı ve ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın özellikle finansal durumuna ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Foto - Herkes "Battı mı?" diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Programda sunucu Arem Özgüç'ün "Acun Ilıcalı battı mı?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, şirketlerinin büyüyen bir yapıya sahip olduğunu ve bu süreçte yatırımlar nedeniyle borçlanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ilıcalı, "İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Almanya'da kanal aldık. Süper zengin bir aileden gelmiyoruz. 20 sene olmuş. Bu kadar kısa sürede parayı nasıl buldu diyorlar, 20 senede bulayım artık" ifadelerini kullandı.

Foto - Herkes "Battı mı?" diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Zaman zaman finansal dalgalanmalar yaşadıklarını da dile getiren Ilıcalı, "Her gün beni seyrediyorsunuz. Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de. Cash flow dediğimiz… Kriz olmuyor mu? Otel yandı hepimizin canı yandı. Bir ay reklam yayınlamadık. Deprem oldu, 4 ay yas tutmaktan televizyona bile bakmadık. Vatandaşlarımızı düşündük. Televizyon eğlence olduğu için reklam sektörü dalgalı gider" dedi.

Foto - Herkes "Battı mı?" diye soruyordu, Acun Ilıcalı ilk kez itiraf etti! Duyan, kulaklarına inanamıyor

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar ve eleştiriler hakkında da konuştu. Ilıcalı, "Acun Ilıcalı batsın diyen kesim yüzde 5-10'dur. Az değil. Acun'u sevenler bana aşk hikayesi yazmayacak. Belli kesim pusuda bekliyor" ifadelerini kullandı.

