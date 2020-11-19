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Aktüel İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı
Aktüel

İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:03:58 -
İsrail'in Gazze'de 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde 6'sı çocuk, 9 üyesini katlettiği Sevarika ailesi saldırının yıl dönümünde anıldı.

Deyr el-Belah Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreninde Gazzeliler, Sevarika ailesinin evinin olduğu alanda toplandı.

Filistinliler, "İşgal güçleri liderlerinin işlediği suçlardan yargılanmasını istiyoruz", "Sizi unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Belediye Başkanı Diyab el-Cerav, eylemde yaptığı konuşmada, "Bu çirkin katliam, 6'sı çocuk 9 kişinin hayatına mal oldu, bir aile kayıtlardan silindi." dedi.

İşgal güçleri liderlerinin işlediği çirkin suçlardan yargılanmasının önemine işaret eden Cerav, bunun Filistin halkının hakkı olduğunu vurguladı.

Cerav, dünyaya işgal güçlerini yaptıkları adaletsizlikten sorumlu tutmaları ve Filistin topraklarını işgalden kurtarmak için çalışmaya çağırdı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu 12 Kasım 2019'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu el-Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu el-Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, birkaç gün sonra Deyr Belah bölgesine düzenlediği saldırıda ise Sevarika ailesinden 6'sı çocuk 9 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırılarda 8'i çocuk, 3'ü kadın 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111'i yaralanmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Sevarika ailesinin evinin boş olduğunu sandıklarını belirtmişti.

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