İsrail'in Ankara Büyükelçiliği kapandı!

İsrail Ankara Büyükelçiliği, yaptığı duyuruda diplomatik temsilciliklerini kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Açıklamada, İsrail Maliye Bakanlığı'nın kararının, İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğinden dolayı, bu kararın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail Maliye Bakanlığı'nın 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürülükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız" denildi.

Büyükelçiliğin kapatılması kararı

Edinilen bilgiye göre, konunun Türk-İsrail ilişkileriyle bir ilgisi bulunmuyor. Söz konusu kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu kararla, elçiliğe ayırması gereken kaynağı ayırmamış olması nedeniyle, büyükelçiliğin kapatılması kararı, bizzat elçilik çalışanları tarafından alındı. Krizin İsrail tarafından çözülmesi bekleniyor...