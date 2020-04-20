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Dünya

İsrail'e çok sert uyarı: Engellemeyin, başka yollara başvururuz

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayya, Gazze'ye gönderilen tıbbi malzemeleri engelleyen işgalci İsrail güçlerine uyarıda bulundu.

2020-04-20 17:28:00 -
İsrail'e çok sert uyarı: Engellemeyin, başka yollara başvururuz

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayya İsrail'in koronavirüsle mücadele için gerekli olan malzemelerin Gazze’ye tedarik edilmesini engellemesi halinde Hamas’ın başka önlemler almak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayya, Hamas’ın koronavirüsle (Covid-19) mücadele etmek için gerekli malzemeleri sağlaması için İsrail rejimine baskı yapma konusunda tüm seçeneklere ve senaryolara hazır olduğunu duyurdu. Hayya İsrail'in, koronavirüsle (Covid-19) mücadele için gerekli olan malzemelerin Gazze’ye tedarik edilmesini engellemesi halinde Hamas’ın başka önlemler almak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Hayya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“(Hamas) bir Filistinlinin hastalıktan ölmesini ve ilaca sahip olup da abluka altına alanları kabul etmeyecek. İşgal, halkımıza iyi bir yaşam sürmeleri için gerekli malzemeleri sağlamalı. Abluka ve koronavirüs (Covid-19) yüzünden ölmeyi kabul etmiyoruz.”

"Baskılar sürüyor"

Hayya, Hamas’ın arabulucular aracılığıyla İsrail’e yönelik baskılarını sürdürdüğünü, bu baskılar sonucu bazı tıbbi gereksinimlere ulaşıldığına ancak bunların yeterli olmadığını belirterek zaruri ihtiyaçların halen devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Hamas’ın halkını korumak ve koronavirüsle (Covid-19) mücadele için gerekli malzemeleri onlara sağlamak için kendisinden beklenen uygun kararı alabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Hamas’ın bu tehditleri, İsrailli yetkililerin geçtiğimiz günlerde İsrailli esirlerin iadesini istediği bir anlaşma yapılmadan Filistinlilere koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için gerekli malzemelerin ulaşmasını engelleyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Hayya, Hamas'ın 30 solunum cihazı alabildiğini ve bu cihazları Gazze'deki devlet kurumlarına bağışladığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde 13, Batı Şeria'da 307 ve Kudüs içerisinde toplamda 111 vaka bulunuyor.

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israilin yeryüzünde silinmesi tarihi 2027 yaklaşıyor inşallah hazır olun 
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