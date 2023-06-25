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Dünya İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı
Dünya

İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 11:02:00 -
İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı

İşgalci devlet İsrail, Yahudilere "Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı" sebebiyle Rusya'ya seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da meydana gelen olaylar ışığında, İsrail vatandaşlarının bu dönemde Rusya'ya gitmemeleri gerektiğini, bu ülkede kalan vatandaşlarının ayrılmalarını, ayrıca sıcak noktalara yaklaşmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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