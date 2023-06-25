İsrail'den "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı
İşgalci devlet İsrail, Yahudilere "Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı" sebebiyle Rusya'ya seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da meydana gelen olaylar ışığında, İsrail vatandaşlarının bu dönemde Rusya'ya gitmemeleri gerektiğini, bu ülkede kalan vatandaşlarının ayrılmalarını, ayrıca sıcak noktalara yaklaşmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Emekli Tuğgeneral Rusya'daki darbe girişiminin Türkiye'ye tehlikesini açıkladı! Şok eden detay