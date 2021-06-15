İsrail'den maske kararı! İlk ülke oldu

Koronavirüsle mücadele çalışmalarını devam ettiren İsrail, normalleşme adına önemli bir adım attı. Aşılama çalışmalarında önemli bir mesafe kateden ve sürü bağışıklığı için gün sayan Tel Aviv yönetimi, açık ve kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğunu tamamen kaldırdı.

Kapalı alanlarda da serbest

Geçtiğimiz günlerde açık alanlarda halka maske kullanımını zorunlu tutmama kararı alan İsrail yönetimi, aynı kararı kapalı alanlar için de uygulamaya başladı. Buna göre kapalı alanlarda halk artık maske kullanmak zorunda kalmayacak, kullanım serbest hale getirilecek.

Daha önce açık alanlarda serbestlik getiren İsrail, kapalı alanda maske kullanım zorunluluğunu ortadan kaldıran ilk ülke oldu.