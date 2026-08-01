  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
26 hat taşınacak çileyi vatandaş çekecek CHP’li İBB yönetemediği İETT’yi Kadıköy’den atıyor Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri İşsizlik oranı 14 yılın dibine vurdu! Kadın hakları istismarcılarına kapak Selçuk Bayraktar paylaştı: K2 Kamikaze İHA'ların yeni testi nefes kesti İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı Yeni Parti ilk sınavını verdi! BETİMAR anketi siyaset kulislerini hareketlendirdi Hizmet etmek isteyen AK Parti’ye koşuyor Kendini hâlâ Cumhurbaşkanı Adayı sanıyor Milletin cebinden lüks araç saltanatı
Dünya İsrail'den kalleş saldırı! Şehit edildiler
Dünya

İsrail'den kalleş saldırı! Şehit edildiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'den kalleş saldırı! Şehit edildiler

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin güneyindeki Hayy er-Reis Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait İHA'nın Gazze kentinin kuzeyindeki Gazali bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Deyr el-Belah kentinin doğu girişine düzenlenen İHA saldırısında da 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

 

Sabah Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Üçüncü Cadde'de bulunan Ahmed eczanesi çevresinde bir grup Filistinliyi hedef alan İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısında yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

İsrail'in alıkoyduğu iki Suriyeli bir yıl sonra serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu iki Suriyeli bir yıl sonra serbest bırakıldı

Dünya

İsrail'in alıkoyduğu iki Suriyeli bir yıl sonra serbest bırakıldı

Soykırımcı İsrail, kışkırtıcı ve saldırgan söylemlerini tırmandırıyor! Siyoniste göre Türkiye stratejik düşman!
Soykırımcı İsrail, kışkırtıcı ve saldırgan söylemlerini tırmandırıyor! Siyoniste göre Türkiye stratejik düşman!

Gündem

Soykırımcı İsrail, kışkırtıcı ve saldırgan söylemlerini tırmandırıyor! Siyoniste göre Türkiye stratejik düşman!

İsrailli diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı! Netanyahu'nun uykularını kaçıracak cinsten
İsrailli diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı! Netanyahu'nun uykularını kaçıracak cinsten

Gündem

İsrailli diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı! Netanyahu'nun uykularını kaçıracak cinsten

İspanya'da Siyonist oyun! İsrail yaptı yine yapacağını
İspanya'da Siyonist oyun! İsrail yaptı yine yapacağını

Gündem

İspanya'da Siyonist oyun! İsrail yaptı yine yapacağını

Ateşkes tanımaz İsrail'den kalleşlik! Lübnan’ın güneyinde patlayıcılarla yıkım sürüyor!
Ateşkes tanımaz İsrail'den kalleşlik! Lübnan’ın güneyinde patlayıcılarla yıkım sürüyor!

Gündem

Ateşkes tanımaz İsrail'den kalleşlik! Lübnan’ın güneyinde patlayıcılarla yıkım sürüyor!

Kıbrıs'taki yangının arkasından skandal iddia: İsrail detayı da ortaya çıktı!
Kıbrıs'taki yangının arkasından skandal iddia: İsrail detayı da ortaya çıktı!

Dünya

Kıbrıs'taki yangının arkasından skandal iddia: İsrail detayı da ortaya çıktı!

İrlanda'da terörist İsrail maçı protesto edildi
İrlanda'da terörist İsrail maçı protesto edildi

Dünya

İrlanda'da terörist İsrail maçı protesto edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23