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Aktüel İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Aktüel

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 05:58:06 -
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den atılan yanan balonlara karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait bir tünele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan boş arazileri vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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