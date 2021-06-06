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Dünya İsrail'den basına sansür! Gözaltına alınan Al-Jazeera muhabirine yasaklandı
Dünya

İsrail'den basına sansür! Gözaltına alınan Al-Jazeera muhabirine yasaklandı

İsrail güçlerinin darbederek gözaltı yaptığı Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi serbest bırakıldı. Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişi 15 gün süreyle yasaklanan muhabir, İsrail polisine dava açacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 00:47:00 - 2021-06-06 00:51:42
İsrail'den basına sansür! Gözaltına alınan Al-Jazeera muhabirine yasaklandı

İsrailli yetkililer, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde darp ederek gözaltına aldıkları Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi serbest bırakırken, muhabirin, Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişini 15 gün süreyle yasakladı.

Al-Jazeera muhabirini serbest bıraktılar

İsrailli yetkililer, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde darp ederek gözaltına aldıkları Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi saatler sonra serbest bıraktı.

Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişi 15 gün süreyle yasaklanan Al-Budairi serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Saatim dahil, sahip olduğum her şeye el koydular. İsrail polisi, gazeteci olduğumu söylememe rağmen bana suçlu muamelesi yaptı. Bana Şeyh Cerrah Mahallesi’ne yaklaşırsam hapse atılacağımı söylediler” dedi.

İsrail polisine dava açacak

Gözaltına alınmasının gerçeği gizlemek için tüm gazetecilere yönelik bir tehdit olduğunu belirten Al-Budairi, İsrail polisine dava açacağını söyledi.

İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı

İsrail'in 1967 yılındaki 6 Gün Savaşları sonunda Filistin topraklarını işgal etmesinin 54. yıldönümünde, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde dayanışma gösterisi düzenlenmişti. İsrail güçleri, gösteriyi izleyen Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp edip gözaltına almıştı.

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Yorumlar

Özgür basınımız sağolsun ( mu?)

Söyle o gazeteciye bizde özgürlüğü var( kime nasıl nerede ne kadar soru soracağı önceden eline veriliyor. Sınırı aşarsa hain işbirlikçi edilen ediliyir) ama olsun basın bizde özgür dedikya la
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özgür basın a cevap

adamı darp edip göz altına al her mazemesine el koy 15 gün yasak koy burdakide burdakide özgür basından bahsetsin zavallı ezikler hala onları savunun eziklikte zirve bu olsa gerek
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