İsrail’de Netanyahu'ya sosyal mesafeli protesto
Terör devleti İsrail'de yaklaşık 2 bin kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için Habima Meydanı'nda bir araya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin kişi sosyal mesafeyi koruyarak, Netanyahu'ya karşı siyah bayrak salladı.
Terör devleti İsrail'de yaklaşık 2 bin kişi Binyamin Netanyahu yönetimini protesto etti.
Tel Aviv'de yapılan 'siyah bayraklı' eylem sırasında göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korudu.
Netanyahu'yu yolsuzluk ve İsrail demokrasisine verdiği zarar gerekçesiyle Habima Meydanı'nda protesto eden İsrailliler iki metre mesafeyi koruyarak önceki eylemlerde yaptıkları gibi siyah bayraklar salladı.
Göstericiler arasında sosyal mesafesini koruyarak yüz maskesi takılı fotoğrafının paylaşan Meretz Partisi Lideri Nitzan Horowitz de vardı.