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Aktüel İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya yapıldı
Aktüel

İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:49:31 -
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya yapıldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Netanyahu'ya ardından da Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda "milyonlarca" doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

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