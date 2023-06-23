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Gündem İsrail'de alçaklık! Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e saldırıya çok sert tepki
Gündem

İsrail'de alçaklık! Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e saldırıya çok sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-23 01:06:00 -
İsrail'de alçaklık! Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e saldırıya çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria’da yaşanan olaylar sonrasında yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamada Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde Batı Şeria’da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyuyoruz. Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Yine Batı Şeria’nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların yaptıkları saldırıları ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerce Filistinli yerel halka, ibadethanelerine, konutlarına ve malvarlıklarına yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların ve İslam düşmanlığı dahil nefret suçlarının engellenmesinin İsrail Devleti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz”

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