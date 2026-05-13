Lübnan'da ateşkes ihlali: İsrail saldırılarında can kaybı 13'e yükseldi

Saldırılarda sivil yerleşim alanlarının ve kamu görevlilerinin hedef alınması dikkat çekti. Bakanlık verilerine göre, yaşamını yitirenler arasında kadınlar, çocuklar, bir Lübnan askeri ve görev başındaki kurtarma işçileri bulunuyor.

Bölge bölge saldırı raporu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından gerçekleştirilen operasyonların detayları şu şekilde paylaşıldı:

Nebatiye: Şehir merkezine yönelik saldırıda, 2 sivil savunma görevlisi ile birlikte toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Bu bölgedeki bombardımanda 1 asker ve 1 Suriye uyruklu sivil dahil olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bint Cebeil: Yerleşim birimlerine düşen bombalar sonucunda, aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 4 sivil can verdi.

Ateşkes süreci tehlikede

Lübnan ile İsrail arasında 17 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan ateşkes, bu son saldırılarla birlikte bir kez daha ciddi şekilde ihlal edilmiş oldu. Dün gerçekleşen yoğun bombardımanın ardından gelen bu veriler, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve diplomatik çözüm çabalarının sekteye uğradığını gösteriyor.