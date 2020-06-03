  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye destek gösterisini engelledi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:42:17 -
İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye destek gösterisini engelledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye destek amacıyla düzenlenmek istenen gösteriye engel oldu.

İsrail'in geçen hafta gözaltına aldığı Şeyh Sabri'ye desteklerini göstermek isteyen Filistinliler, hafta başından bu yana yapılan çağrılara uyarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evinin önünde toplandı.

Ancak destek gösterisi, İsrail polisinin engeline takıldı. Şeyh Sabri'nin evinin önünde toplanan Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, Filistinli gruptan 3 kişiyi gözaltına alırken, 10 kişiye de ifade tebligatı verdi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, 29 Mayıs'ta İsrail polisi tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.

Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilen Şeyh Sabri aynı gün serbest bırakılırken, çarşamba (bugün) günü yeniden ifade vermeye gelmesi istenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı