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İsrail panik düğmesine bastı: Yenisini geliştirecekler

İsrail'in, yaklaşık bir milyar dolara mal olacak yeni bir hava savunma projesi geliştirmeyi planladığı belirtildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:36
İsrail panik düğmesine bastı: Yenisini geliştirecekler

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'ndeki bakanlara söz konusu planla ilgili bilgi verdi.

Netanyahu'nun Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğu hatırlatılan haberde, söz konusu projeyle, seyir (cruise) füzelerine karşı koyulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haberde projeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken buna fon sağlanması için sosyal programlarda kesintiye gidilmesi ve vergilerin artırılmasının gerekeceği ifade edildi.

İsrail'de, Demir Kubbe hava savunma sisteminin yanı sıra Patriot füzelerine karşı geliştirilen çok sayıda hava savunma sistemi bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 24 Eylül'de, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:36
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  11. DÜNYA Haberleri

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  • aliali28 dk önce
    TERÖR ÖTGÜTÜ İSRAİLSİZİ GARGAT AĞACIDA KURTARAMAYACAK

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