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Aktüel İsrail ordusu Suriye sınırında patlayıcı madde bulduğunu açıkladı
Aktüel

İsrail ordusu Suriye sınırında patlayıcı madde bulduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:45:13 -
İsrail ordusu Suriye sınırında patlayıcı madde bulduğunu açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye sınırının İsrail tarafında çok sayıda patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında yer alan tampon bölgenin İsrail tarafında, çok sayıda patlayıcı bulunduğu ve imha edildiği belirtildi.

İmha işleminin güvenlik güçlerince gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Suriye'deki tüm olaylardan Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz ve egemenliğimizin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 3 Ağustosta Suriye'den 4 kişilik bir grubun İsrail sınırına patlayıcı madde yerleştirme girişiminde bulunduğu ve düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüklerini duyurmuştu.

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