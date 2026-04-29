  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Geminin hasar verdiği Boğaz'daki lüks yalı Müge Anlı'nın mı? Rüşvet başkanım rüşvet! İstediği parayı vermesek hakkımızı alamayacaktık Şile’de akraba saltanatı: Damada rekor mesai, personele yokluk Türkiye'den Herzog’a hava sahası tokadı: Saatlerce tur atmak zorunda kaldı 250 yıllık sessizlik bozuluyor mu? Dev fay için kritik durum! Uçak krizi kapıda: Kriz Asya’dan başlayıp dünyaya yayılacak ABD basınından bomba Rusya iddiası! 'Savaşa girecek!' İran’dan ABD’ye ağır tehdit: Dev savaş gemilerini yakarız Fark etmeden servet harcıyoruz! İstanbul’da otel odasında şüpheli ölüm: Genç kadının son anları kamerada
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ordusu için çalışan hain öldürüldü

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sivil bir iş makinası operatörü, salı günü Güney Lübnan'da Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

Ölen kişinin, İsrail kuzeyindeki Arap kenti Şifa-Amr'da yaşayan 44 yaşındaki Amir Huceyrat olduğu açıklandı.

Huceyrat, Bint Cubeyl yakınlarındaki Aytarun bölgesinde evleri iş makinasıyla yıktığı sırada saldırıya hedef oldu.

 

İş makinası doğrudan isabet alırken Amir Huceyrat öldü. Kendisiyle birlikte çalışan 19 yaşındaki oğlu da hafif yaralandı.

Hizbullah saldırının sorumluluğunu üstlendi ve İsrail'e ait buldozeri bir insansız hava aracıyla hedef aldığını açıkladı.

İsrail bölgede bulunan evleri hedef alan geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor ve bölgedeki sivilleri kuzey bölgelere tehcir ediyor.

İsrail ordusunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan gibi bölgelerde özellikle yıkımları gerçekleştirmek üzere sivil şirketleri ordu bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırdığı biliniyor.

Söz konusu faaliyetlerde yer alan çalışanlar arasında Arap ve Dürzi İsrail vatandaşları da bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23