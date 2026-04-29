İsrail ordusu için çalışan hain öldürüldü
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sivil bir iş makinası operatörü, salı günü Güney Lübnan'da Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.
Ölen kişinin, İsrail kuzeyindeki Arap kenti Şifa-Amr'da yaşayan 44 yaşındaki Amir Huceyrat olduğu açıklandı.
Huceyrat, Bint Cubeyl yakınlarındaki Aytarun bölgesinde evleri iş makinasıyla yıktığı sırada saldırıya hedef oldu.
İş makinası doğrudan isabet alırken Amir Huceyrat öldü. Kendisiyle birlikte çalışan 19 yaşındaki oğlu da hafif yaralandı.
Hizbullah saldırının sorumluluğunu üstlendi ve İsrail'e ait buldozeri bir insansız hava aracıyla hedef aldığını açıkladı.
İsrail bölgede bulunan evleri hedef alan geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor ve bölgedeki sivilleri kuzey bölgelere tehcir ediyor.
İsrail ordusunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan gibi bölgelerde özellikle yıkımları gerçekleştirmek üzere sivil şirketleri ordu bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırdığı biliniyor.
Söz konusu faaliyetlerde yer alan çalışanlar arasında Arap ve Dürzi İsrail vatandaşları da bulunuyor.
Kaynak: Mepa News
