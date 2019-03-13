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İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı... Görüntüler geldi! "Nöbet tutuyoruz, dua istiyoruz"

Terör devleti İsrail, dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Müslümanlara saldırarak kadim mescidin kapılarını kapamıştı. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik barbar baskınına ait görüntüler geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:10

 yeniakit.com.tr  İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı. Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Görüntüleri geldi

İsrailli teröristlerin baskınına ait görüntüler gelmeye başladı. Terör devletinin polisleri tarafından Mescid-i Aksa’nın dışına çıkarılan bir Müslüman, olay sonrasında yaşananları videoya kaydetti.

“Dua istiyoruz”

Videoyu çeken şahıs, “Nöbet tutuyoruz, sizden dua istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Kapılar bugün açıldı

Terör devleti İsrail polisi tarafından dün öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:10
  1. Mescid-i Aksa
  2. israil
  3. Filistin

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    Ya Rabbimiz, Ya Rabbimiz, Ya Rabbimiz sen yetiş. Ya Rabbimiz sen rahmetinle bu siyonistlerden Rahmet kapısını ve diğer islamın emanetlerini uzak tut ya Rabbimiz. Ya Rabbimiz sen rahmetinin tecellisini gönder ya Rabbimiz. Ya Rabbimiz sen siyonistlerin örümcek ağlarını bertaraf et ya Rabbimiz.
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Siz gazeteciler bunu haber yapanlar nasıl insanlarsınız allah sizide kahretsin devlet iktidar sende aciz gibi kınıyoruz çocukça küstüm msjlarıyla bu konu düzelmez Türkiye’deki sinagogları ona destek olan bu barbarlığı görmezden gelen diğer kilise vs leri basacaksın kimlik kontrolü diyeceksin zabıta basacak belediye basacak bu eksiklerden dolayı kapatıyoruz diyeceksin yok diyemiyorsan Erdoğan bırak bunları diyecek adam gelsin ona oy verelim utanmazlar nerdeyse fetö gibi beddualar edeceksiniz
  • Tarafımız BelliTarafımız Belli1 sa önce
    Allah gazanızı mubarek etsin, kafirlere gereken cezayı tez zamanda versin inşallah. Fetö papazı vardı bir zamanlar, evlerine ateşler salsın filan diyordu. Hiç sesi çıkmıyor bu duruma, papaz olduğu kesin. Hamam yamağı da olabilir.
  • SinanSinan1 sa önce
    Rahman ve Rahim olan Allahın adıylaAsr'a andolsun ki insanlar hüsranda dır.Yanlız iyi iş işleyenler, Allaha ibadet edenler ve bir birlerine sabrı tavsiye edenler hariç..

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