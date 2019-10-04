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İsrail Mescid-i Aksa'nın eski müdürü Bukeyrat'ı gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

04 Ekim 2019 Cuma 07:42
İsrail Mescid-i Aksa'nın eski müdürü Bukeyrat'ı gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sorumlusu Firas ed-Debs AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Bukeyrat'ın Kudüs'te katıldığı kültürel bir etkinlik sırasında İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

Debs, Kudüs'te etkinliğin düzenlendiği otele baskın düzenleyen İsrail polisinin, Bukeyrat'ın yanı sıra Kudüs'te Çalışanlar Spor Kulübü Kültür Bölümü Başkanı Aziz el-Assa'yı da gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı mücadele veren Kudüs'teki en etkin isimler arasında yer alan ve hakkında zaman zaman Aksa'ya giriş yasağı getirilen Bukeyrat, daha önce de birkaç kez İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:42
  1. eski Mescid-i Aksa Müdürü
  2. Kudüs
  3. Şeyh Nacih Bukeyrat
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • Han Han 56 dk önce
    Nasıl oluyor Filistin ayrı bir devlet Yahudi israil ayrı bir devlet olduğu halde Filistinli bir kişiyi tutuklama kararı alındı diye okuyorum bir müslüman olarak nasıl sabrediyoruz anlamadım.Allah israil ve ona destek olanlara Kahhar adıyla muamele etsin

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