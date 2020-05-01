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Aktüel

İsrail helikopterleri, Suriye’nin güneyini vurdu

İsrail ait helikopterler, sabahın erken saatlerde Suriye’nin güneyine füzelerle hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:19:57 -
İsrail helikopterleri, Suriye’nin güneyini vurdu

İsrail ait helikopterler, sabahın erken saatlerde Suriye’nin güneyine füzelerle hava saldırısı gerçekleştirdi.


İsrail’e ait helikopterler, sabahın erken saatlerinde Golan tepeleri üzerinden Suriye’nin güneyindeki Kuneitra bölgesini füzelerle vurdu. Saldırının maddi hasara yol açtığı belirtilirken saldırı sonucu ölü ya da yaralı bulunmadığı ifade edildi.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda İran güçlerinin ve İran destekli milislerin askeri noktalarının hedef alındığı belirtildi.


Öte yandan, İsrail, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkede İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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