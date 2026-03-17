İsrail hedef aldığını iddia etmişti: Laricani mesaj yayınlayacak!
İşgalci rejimin hedef aldığını iddia ettiği İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kısa süre sonra bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.
Laricani'nin ofisine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
İşgal basını, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin dün gece hava saldırısında hedef alındığını iddia etmişti.
Basına konuşan ismi açıklanmayan işgalci sözde yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini ifade etmişti.
İran gizli kozunu Kadir Gecesi’nde sahaya sürdü: İsmini Kur'an-ı Kerim'den alan Siccil’in ateşi İsrail’i aydınlattı