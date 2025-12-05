  • İSTANBUL
Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

Finlandiya enerji üretim ekipmanı üreticisi, veri merkezi ana gücü için 4,5 milyar avroluk kurumsal değer fırsatını gerekçe göstererek kararını verdi seviyesine yükseltti.

#1
Foto - Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

Finlandiyalı enerji üretim ekipmanı üreticisi Wärtsilä OYJ’yi veri merkezi enerji üretimindeki 4,5 milyar avroluk kurumsal değer fırsatını gerekçe göstererek "sat" seviyesinden "al" seviyesine yükseltti.

#2
Foto - Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

15,50 avrodan 32 avroya çıkarılan yeni fiyat hedefi, mevcut 29,51 avroluk fiyata göre yükseliş potansiyeli sunuyor. BofA, 2026 için EBITA tahminlerini , 2027 için ise $ artırdı. Finlandiyalı üreticinin 2027’de veri merkezlerinden 1,5 milyar avro, 2028’de ise EBITA marjıyla 1,7 milyar avro gelir elde edebileceğini öngörüyor.

#3
Foto - Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

Enerji üretimi, veri merkezi gelişiminde kritik bir darboğaz haline geldi. Artık enerji bulunabilirliği, kurulum sürelerini belirleyen en önemli faktör. Wärtsilä, ekipmanları bir ila iki yıl içinde teslim edebilen az sayıdaki üreticiden biri. Bu süre, gaz türbinlerinin üç ila beş yıllık tedarik sürelerine kıyasla oldukça kısa. Bu durum, sektör şebeke dışı çözümlere yönelirken Finlandiyalı şirketi avantajlı konuma getiriyor.

#4
Foto - Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

milyar avroluk veri merkezi enerji fırsatı nedeniyle yükseltti Raporda alıntılanan Wood Mackenzie verilerine göre, ABD’deki veri merkezi boru hattı Ekim 2025 ortasına kadar 245 gigavatı aştı. Son iki yılda aylık eklemeler 435 megavat hızında büyüdü. En büyük 15 geliştirici, beş yıl içinde kurulacak 147 gigavatın üzerinde boru hattı için taahhütte bulundu. Bloomberg New Energy Finance’in kamu hizmet komisyonu başvurularına ilişkin analizine göre, gaz türbini maliyetleri 2025’te kombine çevrim için kilovat başına 2.115 dolar, açık çevrim türbinleri için kilovat başına 1.557 dolara ulaştı. Bu rakamlar 2024 başından bu yana neredeyse ikiye katlandı. Tedarik süreleri, 2025 başındaki dört yıldan kombine çevrim türbinleri için altı yıla uzadı. Rapora göre, gaz motorları megavat saat başına 110-120 dolar, türbinler ise 80-90 dolar maliyete sahip. Bu fark, E-50’lik verimliliğin e’e kıyasla daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, türbin arzı daraldıkça daha kısa tedarik süreleri önemli avantajlar sağlıyor. Federal düzenleyiciler, yerinde enerji üretimine sahip veri merkezlerini destekleyen kurallar önerdi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 23 Ekim’de 20 megavatı aşan yüklerin bağlantısını hızlandırmak için kural yapma sürecini başlattı. Wood Mackenzie verilerine göre, planlanan kapasitenin yaklaşık 61 gigavatı yerinde doğal gaz üretimini içeriyor. Bu, 40 kurulumu kapsıyor. BofA, Wärtsilä’nın toplam kapasitesini 3,5 gigavat olarak tahmin ediyor. Caterpillar’ın beş yıl içinde duyurduğu 40 gigavatlık motor kapasitesi genişlemesi doğrudan rekabet oluşturuyor. Finlandiyalı üretici ve Man Energy şu anda veri merkezi ana gücü için uygun olan 10-50 megavatlık temel yük motoru segmentine hâkim durumda. BofA, 2026 için grup siparişlerinin 8,63 milyar avro, 2027 için ise 9,33 milyar avro olacağını öngörüyor. Bu rakamlar, önceki tahminlere göre sırasıyla ,3 ve ,1 artış anlamına geliyor. Enerji bölümü siparişlerinin 2026’da 3,45 milyar avro, 2027’de ise 3,97 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Bu da # ve 7’lik artışları temsil ediyor.

#5
Foto - Milyar avroluk veri merkezi ana gücü için Finlandiya seviyeyi yükseltti! Dev kritik kararı verdi: ilk kez harekete geçti

Aracı kurum, 2026’da 957 milyon avro, 2027’de ise 1,11 milyar avro düzeltilmiş EBIT bekliyor. BofA, parçaların toplamı değerlemesini kullanarak, geleneksel işler için kurumsal değeri EBITA’nın 15 katı, veri merkezi segmenti için ise 20 katı olarak uyguluyor. Bu, Siemens Energy değerlemesine göre indirim anlamına geliyor. Clarkson verilerine göre, denizcilik sözleşmeleri Ekim 2025’e kadar üç aylık dönemde geçen yıla göre 7 azaldı. BofA, denizcilik siparişlerinin 2026’da 3,8 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

