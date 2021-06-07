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Dünya İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te aralarında 2 yaralının da bulunduğu 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 14:04:00 -
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 7, Batı Şeria'da da 10 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar aradında Beytüllahim'e bağlı El-Hıdır beldesinden 2 yaralı Filistinli gencin de bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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