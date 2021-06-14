İsrail, Gazze'ye önemli ve zorunlu ürünlerin girişine engel olmayı sürdürüyor

Gazze'de Hamas Hareketi'nin yönettiği Filistin Ekonomi Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları ve Ticaret Genel Müdürü Rami Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, ticaret kapısı olarak kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı saldırıların son bulduğu geçen aydan bu yana kısmi çalıştırdığını söyledi.

Yalnızca temel gıda maddeleri, yem ve bazı ilaç çeşitlerinin girişine izin verildiğini dile getiren Ebu er-Riş, Gazze için zorunlu ve oldukça önemli olan ürünlerin girişine müsade edilmediğine dikkati çekti.

Ebu er-Riş, "İşgal güçleri, çeşitli sanayi ürünleri, ham maddeler ve yapı malzemelerinin geçişini engelliyor. Ayrıca, hayali güvenlik gerekçeleriyle engellenen ürünler arasında hem askeri hem sivil maksatlı çift kullanım imkanı olduğunu iddia ettiği malzemelerin de girişine izin verilmiyor." diye konuştu.

İhracata tamamen engel olunduğunu belirten Filistinli yetkili, hurda, mobilya ve sebze ürünleri gibi daha birçok ürünün de Batı Şeria'daki yerli pazara sunulmasına engel olunduğunu vurguladı.

Ebu er-Riş, ticari ürünlerin girişi için kullanılan Kerm Ebu Salim Kapısı'nın bu türden giriş çıkışlara kapalı tutulmasının Gazze'de ticari hareketi felç ettiğini ve bölgede işsizliği yükselttiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin de konuşan Ebu er-Riş, "İsrail, kasıtlı olarak fabrikaları bombaladı. Yaklaşık 18 fabrika bu saldırılarda büyük yıkıma uğradı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Gazze'deki saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. Filistin direniş hareketleri ise İsrail'in saldırılarına karşı Tel Aviv dahil olmak üzere birçok kenti füzelerle hedef almıştı.