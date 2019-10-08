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'İsrail Filistinli tutuklulara türlü işkenceler uyguluyor'

Filistinli insan hakları kuruluşları, İsrail'in gözaltına alındıkları andan itibaren Filistinlilere türlü işkenceler uyguladığını bildirdi.

08 Ekim 2019 Salı 22:29
'İsrail Filistinli tutuklulara türlü işkenceler uyguluyor'

Filistin insan hakları kuruluşları, İsrail'in Filistinli tutuklulara gözaltına alındıkları ilk andan itibaren çeşitli işkence metotları uyguladığını açıkladı.

Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu (ICHR) tarafından Gazze'de düzenlenen toplantıya, Filistinli birçok insan hakları kuruluşu katıldı. Toplantıda, Filistinli tutukluların maruz kaldığı kötü muamele ve işkence konusu ele alındı.

Mizan İnsan Hakları Merkezi Yasal Yardım Birimi Koordinatörü Mervat en-Nahal, burada yaptığı konuşmada Filistinli tutukluların gözaltına alındıkları andan itibaren çeşitli işkencelere maruz kaldığını söyledi.

Günde 20 kişi gözaltına alınıyor, yalnızca 2'si serbest bırakılıyor

Damir İnsan Hakları Kurumu Müdürü Hala el-Gişavi de tüm uluslararası anlaşmaların sivillerin ve tutukluların çatışma esnasında korunması yükümlülüğünü hatırlattı.

İsrail'in Filistinlileri kendi kurallarına göre ve tek taraflı tutukladığını söyleyen Gişavi, günde ortalama 20 kişinin gözaltına alındığına ve bunlardan yalnızca 2'sinin serbest bırakıldığına dikkati çekti.

Gişavi ayrıca Filistinli tutukluların yasal statülerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, onları işkenceden koruyacak önlemlerin ivedi bir şekilde alınmasının zorunluluğunu dile getirdi.

52 yılda, 73 kişi sorgu esnasında hayatını kaybetti

Filistin Esirler Heyeti bünyesindeki Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane ise 1967'den bu yana 73 kişinin sorgu sırasında öldüğünü aktardı.

Fervane, "Tutuklulara yönelik sistematik işkence uygulanması İsrail'in bir politikası ve onlarla başa çıkmanın bir parçası." dedi.

Binlerce tutuklunun salıverilmiş olsa dahi hala işkencenin etkisiyle acı çektiğini ve sakatlananlar olduğunu belirten Fervane, Filistin yönetimini İsrail'in bu savaş suçlarından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmaya çağırdı.

İsrail askerleri Filistinli Samir Arbid'i bir Yahudi yerleşimcinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla 25 Eylül'de Ramallah'ta gözaltına almıştı. Arbid'in sorgu esnasında maruz kaldığı işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde de özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılmıştı.

Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından "istisnai" bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alınan Arbid'in, sorgulama sonrasında Hadassah Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedilmişti.

Solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 22:29
  1. Filistin
  2. İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu
  3. İsrail
  4. işkence
  5. Anadolu Ajansı

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